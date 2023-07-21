21 июля 2023 г. 14:34

Литовская армия о наемниках в Беларуси: есть все необходимые ресурсы для сдерживания военных угроз

 
ELTA
ru.DELFI.lt
JAV kariai pratybose Lietuvoje
JAV kariai pratybose Lietuvoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Пока белорусские военные и прибывшие наемники "Вагнер" продолжают свои учения у границы Польши, военные силы Литвы внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе и в случае необходимости готовы реагировать на возможные национальные угрозы.

"Литовская армия адекватно реагирует на ситуацию и, в случае необходимости, имеет необходимые возможности для сдерживания военных угроз", - говорится в письменном ответе, полученном Elta из Департамента стратегической коммуникации Литовской армии на вопрос, есть ли обсуждения по поводу повышению уровня готовности военнослужащих.
Кроме того, указывается, что продолжается сотрудничество с другими учреждениями страны и партнерами за рубежом.

"С начала войны в Украине Литовская армия внимательно следит за обстановкой вокруг Литвы, оценивая ее и предпринимая действия в соответствии с намеченными задачами обороны Литвы. Когда этого требует ситуация, мы постоянно координируем действия с другими литовскими учреждениями и союзниками", - говорится в комментарии.

Прибывшие в Беларусь наемники "Вагнер" совместно с военными этой страны проводят учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от Украины и в 30 км от границ Польши.

Министерство национальной обороны Польши в четверг заявило, что ситуация находится под наблюдением, а границы страны в безопасности. Однако в пятницу Варшава приняла решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.

Как уже сообщалось, в последние дни в Беларуси фиксируется перемещение боевой техники наемников "Вагнер".

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