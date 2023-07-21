Литовская армия о наемниках в Беларуси: есть все необходимые ресурсы для сдерживания военных угроз

"Литовская армия адекватно реагирует на ситуацию и, в случае необходимости, имеет необходимые возможности для сдерживания военных угроз", - говорится в письменном ответе, полученном Elta из Департамента стратегической коммуникации Литовской армии на вопрос, есть ли обсуждения по поводу повышению уровня готовности военнослужащих.

Кроме того, указывается, что продолжается сотрудничество с другими учреждениями страны и партнерами за рубежом.

"С начала войны в Украине Литовская армия внимательно следит за обстановкой вокруг Литвы, оценивая ее и предпринимая действия в соответствии с намеченными задачами обороны Литвы. Когда этого требует ситуация, мы постоянно координируем действия с другими литовскими учреждениями и союзниками", - говорится в комментарии.

Прибывшие в Беларусь наемники "Вагнер" совместно с военными этой страны проводят учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от Украины и в 30 км от границ Польши.