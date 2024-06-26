Литовцы оценили кандидатов последних президентских выборов: наименее благоприятно отзываются о Шимоните и Вайткусе

Исследование, проведенное после первого тура выборов главы страны, выявило, что из 8 кандидатов, принявших участие в голосовании, наиболее благосклонно оценивается переизбранный президент Г. Науседа – 73 проц. оценивают его положительно, 19 проц. отрицательно.
Более благосклонную оценку общественности получил и Р. Жемайтайтис, ушедший из Сейма политик, известный своими антисемитскими высказываниями – в мае 46 проц. участников опроса оценили его положительно, но 40 проц. высказались о нем отрицательно. В первом туре выборов Р. Жемайтайтис занял четвертое место.
Схожая оценка и у бывшего председателя Партии труда Андрюса Мазурониса, а также адвоката Игнаса Вегеле. „Трудовика“ положительно оценивали 37 проц. респондентов, И. Вегеле – 34 проц. Правда, оставшийся на третьем месте кандидат в президенты получил больше отрицательных реакций – половина опрошенных отозвалась о нем негативно. Менее полутора процента голосов в первом туре набравшего А. Мазурониса отрицательно оценивали 43 проц. участников опроса.
Менее пятой части опрошенных – 22 проц. – положительно оценили кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса, получившего мандат в Европарламенте. Но юриста, оставшегося на шестом месте во время президентских выборов, 51 проц. опрошенных оценил отрицательно. Представителя Союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримаса Еглинскаса, который занял последнее место во время президентских выборов, 20 проц. опрошенных оценили положительно, 49 проц. придерживались противоположного мнения.
Об И. Шимоните и Э. Вайткусе отзывались наименее благосклонно
Больше всего отрицательных оценок получили вышедшая во второй тур премьер, выдвинутая консерваторами Ингрида Шимоните. Хотя 22 проц. опрошенных оценили политика положительно, но 71 проц. отозвался о ней отрицательно.
После первого тура выборов наименее благоприятно жители оценивали врача Эдуардаса Вайткуса – оставшегося на пятом месте кандидата отрицательно оценил 61 проц. респондентов, всего 17 проц. оценили его положительно.
С начала избирательной кампании четверо кандидатов значительно улучшили свою известность
По данным опроса Baltijos tyrimai, во время избирательной кампании 4 кандидатам удалось значительно улучшить свою известность в глазах избирателей. Если полгода назад более половины (57 проц.) опрошенных ничего не знали об Э. Вайткусе, то после первого тура таких было всего 22 проц. За 6 месяцев его известность улучшилась на 35 проц.
Известность во время избирательной кампании значительно повысил и Г. Еглинскас – в декабре 2023 г. о нем не знали или не оценивали 63 проц. респондентов, в мае этого года их был 31 проц.
Повысить свою известность удалось и Д. Жалимасу – в начале кампании о нем не знали или не оценивали 50 проц. опрошенных, во время выборов таких осталось 27 проц.
Также возросла информированность жителей об И. Вегеле – правда, значительно меньше, чем упомянутых выше кандидатов. В декабре юриста не оценивали 22 проц. респондентов, в мае – 16 проц.
16-25 мая текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 027 жителей Литвы (15-74 года), опрос проводился в 115 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 15-74 лет. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.