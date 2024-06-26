Литовцы оценили кандидатов последних президентских выборов: наименее благоприятно отзываются о Шимоните и Вайткусе

Схожая оценка и у бывшего председателя Партии труда Андрюса Мазурониса, а также адвоката Игнаса Вегеле. „Трудовика“ положительно оценивали 37 проц. респондентов, И. Вегеле – 34 проц. Правда, оставшийся на третьем месте кандидат в президенты получил больше отрицательных реакций – половина опрошенных отозвалась о нем негативно. Менее полутора процента голосов в первом туре набравшего А. Мазурониса отрицательно оценивали 43 проц. участников опроса.

Более благосклонную оценку общественности получил и Р. Жемайтайтис, ушедший из Сейма политик, известный своими антисемитскими высказываниями – в мае 46 проц. участников опроса оценили его положительно, но 40 проц. высказались о нем отрицательно. В первом туре выборов Р. Жемайтайтис занял четвертое место.

Исследование, проведенное после первого тура выборов главы страны, выявило, что из 8 кандидатов, принявших участие в голосовании, наиболее благосклонно оценивается переизбранный президент Г. Науседа – 73 проц. оценивают его положительно, 19 проц. отрицательно.

Больше всего отрицательных оценок получили вышедшая во второй тур премьер, выдвинутая консерваторами Ингрида Шимоните . Хотя 22 проц. опрошенных оценили политика положительно, но 71 проц. отозвался о ней отрицательно.

Менее пятой части опрошенных – 22 проц. – положительно оценили кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса, получившего мандат в Европарламент е. Но юриста, оставшегося на шестом месте во время президентских выборов, 51 проц. опрошенных оценил отрицательно. Представителя Союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримаса Еглинскаса, который занял последнее место во время президентских выборов, 20 проц. опрошенных оценили положительно, 49 проц. придерживались противоположного мнения.

После первого тура выборов наименее благоприятно жители оценивали врача Эдуардаса Вайткуса – оставшегося на пятом месте кандидата отрицательно оценил 61 проц. респондентов, всего 17 проц. оценили его положительно.

С начала избирательной кампании четверо кандидатов значительно улучшили свою известность

По данным опроса Baltijos tyrimai, во время избирательной кампании 4 кандидатам удалось значительно улучшить свою известность в глазах избирателей. Если полгода назад более половины (57 проц.) опрошенных ничего не знали об Э. Вайткусе, то после первого тура таких было всего 22 проц. За 6 месяцев его известность улучшилась на 35 проц.