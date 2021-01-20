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Бывшие министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в ближайшее время будут работать послами по особым поручениям в Департаменте по делам Европейского союза (ЕС) Министерства иностранных дел (МИД).
Linas Linkevičius, Raimundas Karoblis
Linas Linkevičius, Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

Л. Линкявичюс вернулся на дипломатическую службу 11 января, Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, информировала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите.

Министерские должности эти дипломаты занимали до 11 декабря, когда было приведено к присяге новое правительство Ингриды Шимоните.

Как стало известно из источников, в последние месяцы обсуждалось, что Л. Линкявичюс и Р. Кароблис могли бы стать послами Литвы в Брюсселе и Вашингтоне, однако президент Гитанас Науседа такие предложения отклонил.

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