Лидеры стран ЕС договорились о санкциях в отношении связанных с миграционным кризисом лиц

"На заседании Европейского совета было достигнуто соглашение по вопросу миграции. В заключении появилась ссылка, что ЕС осуждает гибридные атаки, проводимые у ее внешних границ, и что не будет проявляться терпимость к инструментализации нелегальной миграции в политических целях. Достигнута договоренность и в вопросе расширения санкций в отношении связанных с организацией гибридной атаки физических и юридических лиц", - заявляется в распространенном администрацией президента Литвы пресс-релизе.

В нем также отмечается, что лидеры Европы договорились об обращении в Еврокомиссию за конкретными предложениями по изменению миграционных правовых актов.

"Потребность в совершенствовании правовых актов ЕС по миграции, предоставлению убежища и охране границ очевидна", - заявил он.

В ходе Европейского совета президент Литвы представил подготовленные совместно с другими странами предложения о таких изменениях.

"Радует, что сегодня удалось договориться с коллегами из ЕС по вопросу нелегальной миграции. Были учтены предложения Литвы, они включены в заключение после встречи. Лидеры ЕС сформулировали ясные основы и задачи для Еврокомиссии, за которые мы должны взяться в ближайшее время", - после заседания заявил Г. Науседа.

В последние месяцы в Польше, Литве и Латвии сильно увеличилось количество мигрантов, пытающихся из Беларуси попасть в Евросоюз. ЕС обвиняет Беларусь в хаосе, созданном у границ блока, так как та организует прибытие иностранцев в свою страну, а затем подталкивает их нелегально пересекать границу ЕС.

Нелегально перешли границу Литвы с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, приблизительно столько же мигрантов не были впущены в страну.