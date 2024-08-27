Лидеры стран Балтии подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы

Как сообщил Офис президента, в декларации лидеры стран Балтии подчеркивают свою поддержку европейской интеграции Молдовы, отмечают важность Молдовы для безопасности и стабильности региона и заявляют о готовности развивать двусторонние отношения с этой страной.
„Двадцать лет назад страны Балтии стали членами Евросоюза. Это был поворотный момент в нашей истории. Мы прошли трансформацию во всех сферах жизни. Членство в ЕС укрепило верховенство закона и демократию в наших странах, повысило безопасность и обогатило жизнь наших граждан. Это членство принесло экономический рост и экономическое развитие наших стран, модернизацию инфраструктуры, социальное развитие и культурный расцвет“, – говорится в декларации лидеров стран Балтии.
В совместной декларации президенты Литвы, Латвии и Эстонии выразили свое единство с Молдовой и поддержку страны в стремлении к европейской интеграции.
„Молдова добилась значительного прогресса на пути к европейской интеграции. Мы признаем усилия народа Молдовы и лидерство политического руководства по осуществлению демократических реформ, укреплению верховенства закона и обеспечению прав человека“, – говорится в декларации.