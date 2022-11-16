Лидеры стран Балтии поддержали Польшу после взрывов ракет

"Латвия солидарна с нашим близким другом и союзником Польшей. Готовность и решимость со стороны союзников по НАТО защищать наших людей и территории крепки как камень", — сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Latvia stands firm in its solidarity with our close friend and ally Poland. The readiness and determination of NATO allies to defend our people and territories is rock solid. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) November 15, 2022

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возложил ответственность за взрывы на Россию. "Удар российских ракет по территории страны НАТО — очень опасная эскалация со стороны Кремля. Латвия выражает полную солидарность с нашими польскими союзниками и поддержит любые действия, которые Польша сочтет приемлемыми. Россия понесет полную ответственность за все последствия", — отметил Ринкевич в своем профиле в Twitter.

Russian missiles hitting the territory of the NATO member is a very dangerous escalation by the Kremlin, #Latvia expresses full solidarity with our ally Poland and will support any action deemed appropriate by Poland. Russia will bear full responsibility for all the consequences — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 15, 2022

"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена", — так прокомментировал взрывы в Польше президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions. Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania 🇱🇹 stands in strong solidarity with Poland 🇵🇱. Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

Позже в Facebook глава страны отметил, что причина взрывов на момент публикации неизвестна, но 15 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине. "В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Террористический режим будет остановлен объединенными силами союзников", — отметил он.

"Крайне беспокоят сообщения о ракетах, которые поразили Польшу и убили двух человек. Я поддерживаю тесный контакт с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о дальнейших шагах", — сообщил в Twitter президент Эстонии Алар Карис. - Эстония, как и все союзники, плечом к плечу защищает каждый дюйм территории НАТО", — добавил он.

Very concerning news about missiles hitting #Poland and killing two people. I am in close contact with President @AndrzejDuda to consult on further activities. #Estonia, like all Allies, stand together shoulder to shoulder for every inch of #NATO’s territory. — Alar Karis (@AlarKaris) November 15, 2022

"Мы активно общаемся с Польшей, чтобы узнать больше подробностей о произошедшем сегодня. Разумеется, НАТО защищает каждый квадратный метр своей территории, приверженность Эстонии коллективной обороне также непоколебима. Мы обсудим с союзниками, как солидарно и твердо ответить на произошедшее", — прокомментировал падение ракет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает LETA.

Ранее уже сообщалось, что в среду днем в польском городе Пшеводув, который находится на границе с Украиной, произошло два взрыва, погибли два человека. На месте взрывов обнаружены обломки ракет. Некоторые СМИ со ссылкой на анонимный источник в разведке США сообщили, что ракеты были российскими, однако ни польские власти, ни Пентагон на момент публикации материала не делали официальных заявлений по этому поводу.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором отрицало то, что упавшие в Польше ракеты были российскими.