Лидеры из правящего большинства надеются, что изменения состава правительства Литвы снизят напряженность

По мнению спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, главы Движения либералов, в этой связи решение главы правительства попрощаться с Арунасом Дулькисом и Кястутисом Навицкасом, возглавлявшими министерства здравоохранения и сельского хозяйства, является рациональным.
„В данном случае был избран более рациональный путь – не толкаться на мостике и перейти к следующему этапу“, – сказала лидер парламента.
„Возможно, перезагрузка снизит некоторое напряжение. Чего и желаю“, – добавила она.
По мнению политика, рациональными кажутся и новые кандидаты в министры, предложенные премьером президенту.
Занять место К. Навицкаса в должности министра сельского хозяйства было предложено нынешнему председателю Комитета Сейма по экономике Казису Старкявичюсу, а место А. Дулькиса, курировавшего здравоохранение, – вице-министру Ауримасу Печкаускасу.
„Оба названных кандидата не испытывают нехватки компетенции – и Казис Старкявичюс, и замминистра Ауримас Печкаускас. Оба, я думаю, справятся с обеими сферами, если президент одобрит эти кандидатуры“, – сказала В. Чмилите-Нильсен.
Аналогичную оценку новым кандидатам и ситуации в целом дает возглавляющая Партию свободы министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
„Срок полномочий еще не истек, хотя до конца срока осталось не так уж и много времени. Темп не должен замедляться, если у этих кандидатур будет большая поддержка со стороны президента, то надеемся, что эти работы не остановятся“, – сказала А. Армонайте.
Будущему министру здравоохранения она пожелала не завязнуть в бюрократии, а К. Старкявичюсу, который, возможно, возьмет на себя вопросы сельского хозяйства, помнить об инновациях и зеленом курсе.