"Я очень рад, что коллеги единодушно оценили поведение России и в целом согласились с тем, что Россия представляет собой долговременную угрозу, и что наша нерешительность или уклонение от принятия определенных шагов — это толчок для совершения Россией еще более серьезных преступлений", — сказал он в видеокомментарии.
Встреча Бухарестской девятки проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в испанском Мадриде. Страны Балтии и Польша добиваются преобразования развернутых международных батальонов НАТО в бригады.
Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Вильнюс во вторник, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Германия возглавляет батальон Сил передового базирования НАТО в Литве.
Этот вопрос Науседа обсуждал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, который также участвовал во встрече.
"Это очень позитивно было встречено НАТО. Сейчас остается надеяться, что аналогичные решения будут приняты и в других странах Балтии, а также в странах, которые берут на себя ведущую роль в управлении Силами передового базирования, а именно в Канаде и Великобритании", - сказал он.
По словам президента, не существует безопасности отдельных государств, есть "наша общая безопасность".
"Чем она сильнее, тем безопаснее мы все будем", — сказал Науседа.
Бухарестская девятка представляет собой платформу для политического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.
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