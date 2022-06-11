"Я очень рад, что коллеги единодушно оценили поведение России и в целом согласились с тем, что Россия представляет собой долговременную угрозу, и что наша нерешительность или уклонение от принятия определенных шагов — это толчок для совершения Россией еще более серьезных преступлений", — сказал он в видеокомментарии.

Встреча Бухарестской девятки проходит в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в испанском Мадриде. Страны Балтии и Польша добиваются преобразования развернутых международных батальонов НАТО в бригады.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Вильнюс во вторник, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Германия возглавляет батальон Сил передового базирования НАТО в Литве.

Этот вопрос Науседа обсуждал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, который также участвовал во встрече.

"Это очень позитивно было встречено НАТО. Сейчас остается надеяться, что аналогичные решения будут приняты и в других странах Балтии, а также в странах, которые берут на себя ведущую роль в управлении Силами передового базирования, а именно в Канаде и Великобритании", - сказал он.

По словам президента, не существует безопасности отдельных государств, есть "наша общая безопасность".

"Чем она сильнее, тем безопаснее мы все будем", — сказал Науседа.

Бухарестская девятка представляет собой платформу для политического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.