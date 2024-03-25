Лидером списка партии "Свобода и справедливость" на выборах в Европарламент стал Артурас Паулаускас

"Главное, что нам нужно сделать – это убедить литовских избирателей в важности этих выборов для будущего нашей страны. Ведь решения, принимаемые в Брюсселе, оказывают прямое влияние на нашу повседневную жизнь – от сельского хозяйства до миграции и национальной безопасности. В Европарламент нам нужно делегировать тех, кто готов работать с тройной силой, чтобы преодолеть конкурентов. Некомпетентность стоит слишком дорого, и за это приходится платить всему обществу", - цитируется в сообщении А. Паулаускас.