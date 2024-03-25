Лидером списка партии "Свобода и справедливость" на выборах в Европарламент стал Артурас Паулаускас

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Artūras Paulauskas
Artūras Paulauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Бывший спикер Сейма Артурас Паулаускас избран лидером списка партии "Свобода и справедливость" на выборах в Европарламент. Такое решение было принято в субботу на заседании совета партии в Вильнюсе.

"Главное, что нам нужно сделать – это убедить литовских избирателей в важности этих выборов для будущего нашей страны. Ведь решения, принимаемые в Брюсселе, оказывают прямое влияние на нашу повседневную жизнь – от сельского хозяйства до миграции и национальной безопасности. В Европарламент нам нужно делегировать тех, кто готов работать с тройной силой, чтобы преодолеть конкурентов. Некомпетентность стоит слишком дорого, и за это приходится платить всему обществу", - цитируется в сообщении А. Паулаускас.

Под вторым номером в списке – председатель партии Артурас Зуокас. На заседании совета он представил программу партии "Свобода и справедливость" на выборах в ЕП – от военной реформы ЕС до гуманизации "зеленого курса".

В предвыборной программе партия "Свобода и справедливость" высказывается за необходимость инициирования в ЕП законодательства, предусматривающего политику разворота нелегальных мигрантов в случаях гибридных атак на государства ЕС.

В документе также говорится, что волна миграции, которую ЕС на протяжении нескольких десятилетий использовал для "омоложения Европы", потерпела полное фиаско и породила новые социальные проблемы, последствия которых будут ощущаться еще долгое время.

В список партии "Свобода и справедливость" на выборах в ЕП также вошли Юстина Кашетайте, Видунас Садаускас, Наталия Истомина, Регимантас Чупайла, Виталия Янкаускайте-Милчювене, Антанас Забулис, Кястутис Барткявичюс, Йоланта Буткявичене, Кястутис Штарас и др.

Выборы в ЕП состоятся в июне текущего года.

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