aA
5 июня в Вильнюсе, на Ратушной площади состоялся съезд Партии свободы, на котором председатель партии Аушрине Армонайте назначила своих заместителей. Первым заместителем стал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Другие заместители - Моника Ошмянскене, Миндаугас Тарнаускас, Витаутас Миталас и Томас-Витаутас Раскявичюс.
На съезде также назначили новых членов правления партии, Комиссии по этике и прозрачности и Комиссии по контролю.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение: Лукашенко пойдет до конца, не будет ни с чем считаться (3)
" Лукашенко уже надо думать об отступлении и, видимо, в...
Ученый подсчитал, сколько граждан Литвы вернется на родину (42)
Последняя волна эмиграции из Литвы была слишком...
Профессор призывает не обманывать себя: до зимы коллективного иммунитета в Литве не добьемся (39)
Профессор-вирусоог Саулюс Чаплинскас сомневается в...
Полезно для путешественников: вся информация по действующим в ЕС ограничениям в одном месте (18)
Пришло лето, сезон отпусков, все больше людей - привитых...
Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая (171)
Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву...