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5 июня в Вильнюсе, на Ратушной площади состоялся съезд Партии свободы, на котором председатель партии Аушрине Армонайте назначила своих заместителей. Первым заместителем стал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje
Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje
© Asmeninis archyvas

Другие заместители - Моника Ошмянскене, Миндаугас Тарнаускас, Витаутас Миталас и Томас-Витаутас Раскявичюс.

На съезде также назначили новых членов правления партии, Комиссии по этике и прозрачности и Комиссии по контролю.

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