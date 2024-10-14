Лидер списка Союза народа и справедливости: единственная победа - элиминирование Партии свободы с политической арены

„Поздравлять не с чем, радоваться нечему. Единственное, может, некое радостное событие для нас, поскольку в наш список вошли и некоторые люди из саюдиса, мы добились победы –элиминировали Партию свободы с политической арены“, – заявил А. Орлаускас на пресс-конференции агентства Elta в понедельник.
„При всех их стремлениях – с погоней за наркотиками, со Стамбульской конвенцией, с однополыми браками – здесь, можно сказать, такая как бы и небольшая радость“, – добавил он.
Политик не скрывает своей уверенности в том, что этому провалу Партии свободы способствовала постоянная работа „Семейного движения“.
„Я думаю, что „Семейное движение“ на протяжении всех этих четырех лет последовательно работало, и в ходе дебатов на LRT вся их идеологическая концепция и основы были явно разбиты. Так что я думаю, мы бы восприняли достижение как своё, потому что все остальные так активно против них и не боролись“, – подчеркнул он.
Предсказывает распад „Зари Немана“
Между тем, говоря о партии „Заря Немана“, успешно выступившей на выборах в Сейм, политик подчеркнул, что убежден в скором распаде этой политической силы.
„Как и Валинскасу я когда-то предсказал, что максимум год, так и этой. Думаю, её постигнет та же участь, что и все другие столь быстрые формирования. Потому что, если я не ошибаюсь, „Заря Немана“ была создана в феврале“, – сказал А. Орлаускас.
„Так выскочили быстро и закончатся, потому что всех этих людей соберут умеющие переманивать социал-демократы, может, часть людей из партии Сквернялиса, может быть, часть „крестьян“. И на самом деле я пока не вижу реальной оппозиции в Сейме, по крайней мере, на данный момент“, – добавил он.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“Почти с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.