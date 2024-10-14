Лидер списка партии "Свобода и справедливость": на этих выборах мы пробили дно, но еще есть шанс на два мандата в Сейме

„Мы думали, что уже на выборах в Европарламент достигли дна, получив очень мало голосов. Но оказывается, что на этот раз мы пробили дно. На самом деле, нас это удивило“, – заявил А. Зуокас на послевыборной конференции, организованной Elta в понедельник.

„Есть и положительная сторона. Мы получили больше голосов, чем на выборах в Европарламент. Оптимистический настрой заключается в том, что мы все равно станем парламентской партией. Потому что два кандидата прошли во второй тур. Если у нас будет два мандата в Сейме, мы будем считать выборы вполне успешными“, – прокомментировал он.

Ошибкой назвал предыдущее объединение с „Порядком и справедливостью“ и Р. Жемайтайтисом