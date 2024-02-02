Лидер Союза зеленых крестьян Литвы не поддерживает идею всеобщей воинской обязанности

"Всеобщая воинская обязанность противоречит логике. Гораздо полезнее было бы иметь в высших учебных заведениях военные кафедры, где готовили бы военных медиков и инженеров", - в пятницу Žinių radijas сказал Р. Карбаускис.

"Таким образом, мы будем готовить унтер-офицеров, офицеров, которых очень не хватает", - добавил он.

Президиум СО-ХДЛ во вторник принял План укрепления обороны Литвы, в котором предлагает ввести всеобщую воинскую обязанность, с 2025 года дополнительно выделять на оборону 0,5 проц. ВВП, а также оборудовать фортификационную полосу на границе с Россией и Беларусью.