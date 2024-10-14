Лидер Союза демократов "Во имя Литвы" с трудом представляет себе совместную работу с "Зарей Немана"

„Даже если отбросить правовые оценки, давайте посмотрим на программные вещи. Как вы себе представляете совместную работу по делистингу „Ignitis“, когда это совершенно невозможно, чушь, и для государства это обернется финансовым крахом. Как можно ренационализировать предприятие, которое и так находится в руках государства“, – подчеркнул он.

„Судя по всему, самая большая проблема заключается в тех правовых оценках, которые уже были даны, и мы через правовую оценку председателя партии также оцениваем всю политическую силу. Да, это темная лошадка, мы не знаем ни компетенций, ни способностей, ни предсказуемости, поэтому мы смотрим с осторожностью“, – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в понедельник.

Тем не менее, говоря о красных линиях в будущей коалиции, С. Сквернялис не называет конкретных политических сил и повторяет, что решения по „Заре Немана“ должны принимать социал-демократы.

„Если бы мы были той политической силой, которая является осью коалиции, то сегодня мы бы сказали очень четко и конкретно. Но давайте помнить, что мы не такие, и давайте помнить, что огромная часть жителей Литвы оказала „Заре Немана“ действительно большое доверие“, –размышлял политик.