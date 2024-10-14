Лидер Союза демократов "Во имя Литвы" с трудом представляет себе совместную работу с "Зарей Немана"

„Судя по всему, самая большая проблема заключается в тех правовых оценках, которые уже были даны, и мы через правовую оценку председателя партии также оцениваем всю политическую силу. Да, это темная лошадка, мы не знаем ни компетенций, ни способностей, ни предсказуемости, поэтому мы смотрим с осторожностью“, – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в понедельник.
„Даже если отбросить правовые оценки, давайте посмотрим на программные вещи. Как вы себе представляете совместную работу по делистингу „Ignitis“, когда это совершенно невозможно, чушь, и для государства это обернется финансовым крахом. Как можно ренационализировать предприятие, которое и так находится в руках государства“, – подчеркнул он.
Тем не менее, говоря о красных линиях в будущей коалиции, С. Сквернялис не называет конкретных политических сил и повторяет, что решения по „Заре Немана“ должны принимать социал-демократы.
„Если бы мы были той политической силой, которая является осью коалиции, то сегодня мы бы сказали очень четко и конкретно. Но давайте помнить, что мы не такие, и давайте помнить, что огромная часть жителей Литвы оказала „Заре Немана“ действительно большое доверие“, –размышлял политик.
„Видимо, найдутся политики с противоположными позициями. И сегодня сказать, что мы плюем на часть людей и не хотим ни разговаривать с ними, ни смотреть – действительно не хотим. Мы не будем „крестьянами“, чтобы для того, чтобы с кем-то общаться, выдвинем 15 ультиматумов“, – подчеркнул экс-премьер.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия (Главизбирком).
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)
По предварительным данным Главизбиркома, избирательный барьер преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.