2024.06.28 11:24

Лидер Союза демократов о недовольстве фермеров: после окончания сбора урожая в Вильнюсе снова могут стоять тракторы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Саулюс Сквернялис
Саулюс Сквернялис
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Лидер оппозиционного Союза демократов „Во имя ЛитвыСаулюс Сквернялис утверждает, что акцизы на топливо, включенные в принятый Сеймом Фонд обороны, фермеры могут счесть нарушением обещаний Правительства и принять решение продолжить протесты.

„Если (правительство) снова начнет нарушать их (обещания), фермеры обязательно приедут, я не сомневаюсь. Только закончат свою работу. Сейчас ожидается жатва, а потом, возможно, они приедут“, - сказал в пятницу Žinių radijas С. Сквернялис.

„Фермеры, если говорить об их интересах, если они договорились с правительством, то эти соглашения должны соблюдаться. Если их обманут, думаю, фермеры молчать не будут“, - подчеркнул политик.

Парламентарий повторил свою оценку, что увеличение акцизов, включенное в Фонд обороны, „ударит по экономике Литвы с другой стороны“ – удорожит товары и услуги для жителей и будет способствовать инфляции.

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