Лидер социал-демократов: Жемайтайтис своим поведением перешел границы

„Возможность работы в коалиции на сегодняшний день действительно трудно представить“, – сказала в пятницу В. Блинкявичюте в эфире радиостанции Žinių radijas.
Лидер СДПЛ повторяет, что пока рано говорить о конкретных коалициях, которые могут быть сформированы после октябрьских выборов в Сейм.
„С кем мы будем формировать коалиции или с кем не будем, на самом деле это мы увидим после выборов в Сейм и очень скоро. По правде говоря, я очень открыто говорю, нам точно не по пути со смутьянами, с подстрекателями, с манипуляторами – мы точно не пойдем в коалицию с такими партнерами. И в первую очередь я вижу консерваторов“, – напомнила евродепутат о ранее названных „красных линиях“ социал-демократов.
Однако, как подчеркнула В. Блинкявичюте, Р. Жемайтайтис своим поведением перешел все границы. Такую позицию бывшего парламентария надо оценить, подчеркнула председатель СДПЛ.
„Другое дело – я одинаково оцениваю и слова, сказанные лидером одной из партий. (...) По правде говоря, возможно, Ремигиюс еще молодой человек, хотя он уже немолодой политик, пробывший три срока в Сейме и сбежавший из Сейма до импичмента, – ему все таки следует очень тщательно подбирать свои слова“, – отметила она.
„Нельзя так себя вести, как он в последнее время. И границы перейдены. И я говорю совершенно искренне – пора остановиться и пора это оценить. Такова моя позиция“, – добавила политик.