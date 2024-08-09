Лидер социал-демократов не исключает возможности коалиции с Жемайтайтисом: надо посмотреть, как у них пойдут дела

„Можно найти общие точки соприкосновения со многими оппозиционными партиями. (...) Мы должны посмотреть, как у них пойдут дела и разговаривать, и согласовать программные положения“, – сказала В. Блинкявичюте, отвечая на вопрос, видят ли социал-демократы возможность пригласить в правящую коалицию новую политическую силу в случае победы на выборах в Сейм.
„На сегодняшний день могу сказать, что мы не видим совместной работы с консерваторами, потому что оцениваем всю их деятельность. Об этом не может быть и речи. Я уже не раз говорила об этом совершенно чётко“, – сказала она.
Между тем, по вопросам формирования коалиции, социал-демократы нашли бы общий язык с движением либералов, которое сейчас работает в правящем большинстве, заявила В. Блинкявичюте.
„Вполне возможные вещи. В некоторых случаях мы, безусловно, можем найти общий язык. Это будет предметом переговоров. Это выяснится после первого тура. Можно искать некие точки соприкосновения“, – заключила политик.
Всего за несколько месяцев до парламентских выборов в стране партия „Заря Немана“ под руководством Р. Жемайтайтиса заняла второе место в рейтинге партий.
Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai по заказу Delfi, социал-демократы продолжают удерживать первое место. В июле за них проголосовало бы 12,9 проц. участников опроса. Между тем, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, партия „Заря Немана“, поднявшаяся на второе место, получила бы 10,2 проц. голосов избирателей.