Лидер социал-демократов не исключает возможности коалиции с Жемайтайтисом: надо посмотреть, как у них пойдут дела

„Можно найти общие точки соприкосновения со многими оппозиционными партиями. (...) Мы должны посмотреть, как у них пойдут дела и разговаривать, и согласовать программные положения“, – сказала В. Блинкявичюте, отвечая на вопрос, видят ли социал-демократы возможность пригласить в правящую коалицию новую политическую силу в случае победы на выборах в Сейм.

„На сегодняшний день могу сказать, что мы не видим совместной работы с консерваторами, потому что оцениваем всю их деятельность. Об этом не может быть и речи. Я уже не раз говорила об этом совершенно чётко“, – сказала она.