2024.08.09 10:33

Лидер социал-демократов не исключает возможности коалиции с Жемайтайтисом: надо посмотреть, как у них пойдут дела

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вилия Блинкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис
Вилия Блинкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис
ФОТО: Delfi

По словам лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, ее партия могла бы сформировать правящую коалицию со многими ныне действующими политическими силами, кроме консерваторов. Как отмечает евродепутат, не является исключением и политическая сила „Заря Немана“, возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом.

„Можно найти общие точки соприкосновения со многими оппозиционными партиями. (...) Мы должны посмотреть, как у них пойдут дела и разговаривать, и согласовать программные положения“, – сказала В. Блинкявичюте, отвечая на вопрос, видят ли социал-демократы возможность пригласить в правящую коалицию новую политическую силу в случае победы на выборах в Сейм.

„На сегодняшний день могу сказать, что мы не видим совместной работы с консерваторами, потому что оцениваем всю их деятельность. Об этом не может быть и речи. Я уже не раз говорила об этом совершенно чётко“, – сказала она.

Между тем, по вопросам формирования коалиции, социал-демократы нашли бы общий язык с движением либералов, которое сейчас работает в правящем большинстве, заявила В. Блинкявичюте.

„Вполне возможные вещи. В некоторых случаях мы, безусловно, можем найти общий язык. Это будет предметом переговоров. Это выяснится после первого тура. Можно искать некие точки соприкосновения“, – заключила политик.

Всего за несколько месяцев до парламентских выборов в стране партия „Заря Немана“ под руководством Р. Жемайтайтиса заняла второе место в рейтинге партий.

Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai по заказу Delfi, социал-демократы продолжают удерживать первое место. В июле за них проголосовало бы 12,9 проц. участников опроса. Между тем, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, партия „Заря Немана“, поднявшаяся на второе место, получила бы 10,2 проц. голосов избирателей.

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