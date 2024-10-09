Лидер социал-демократов: мы не собираемся работать в коалиции с партией "Заря Немана"

В ответ на заявление, сделанное председателем партии „Заря Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом в среду, о том, что у социал-демократов, проводящих красные линии перед выборами в Сейм, могут возникнуть трудности при формировании правящего большинства, лидер этой партии Вилия Блинкявичюте повторяет, что она не видит возможности совместной работы в коалиции с политической силой во главе с политиком, нарушившим своими антисемитскими высказываниями присягу депутата Сейма.