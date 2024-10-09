Лидер социал-демократов: лидер консерваторов Ландсбергис в полной агонии, ему каюк

„Мне кажется, что Габриэлюс Ландсбергис находится в полной агонии. Думаю, что консерваторам и особенно Габриэлюсу Ландсбергису – каюк, потому что он уже не знает, какие ярлыки вешать, за что браться. Иными словами, срок годности консерваторов истек, они дошли до края“, – сказала журналистам В. Блинкявичюте, принимавшая участие в досрочном голосовании в среду, отвечая на вопрос о витающих идеях по поводу совместной работы социал-демократов с консерваторами.