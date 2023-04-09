Лидер соцдемов сказала, кто может стать премьером Литвы, если партия победит на выборах в Сейм

"Миндаугас Синкявичюс – политик молодого поколения, но в то же время очень опытный, его не в первый раз избирают мэром Ионавского районного самоуправления, он возглавляет Ассоциацию самоуправлений Литвы, он работал министром (сельского – ELTA) хозяйства в Правительстве", - в пятницу радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Блинкявичюте.

Политик подчеркнула, что неудивительно, что перед выборами партии называют, кто в случае победы будет делегирован для формирования Правительства.

"Очень часто в западных демократических странах, в демократических государствах народу, общественности, избирателям обычно объявляется, кто в случае успеха – победы на выборах – будет главой правительства. Я лично действительно, и не только я, многие наши однопартийцы и друзья видят, что Миндаугас действительно тот человек, который мог бы успешно возглавить наше правительство после победы на выборах", - подчеркнула она.

Mindaugas Sinkevičius © ELTA / Marius Morkevičius

Лидер социал-демократов также дала оценку предстоящим выборам председателя СДПЛ. Кандидаты М. Синкявичюс и Юозас Олекас, выдвинутые отделениями партий, сняли свои кандидатуры, поэтому В. Блинкявичюте осталась единственным кандидатом на пост председателя СДПЛ. Однако политик уверяет, что это не означает, что СДПЛ становится партией одного человека.

"Социал-демократическая партия никогда не была партией одного человека, и я хотела бы, чтобы она никогда не была такой партией, потому что это плохо, когда партия существует только до тех пор, пока есть лидер. Такие примеры есть в Литве. Но такой никогда не была наша социал-демократическая партия, которая является сильной партией, структурно сильной, имеет отделения по всей Литве", - подчеркнула В. Блинкявичюте.

Никакой интриги по поводу выборов председателя СДПЛ, которые состоятся весной, не будет. После того, как Ю. Олекас и М. Синкявичюс вышли из избирательного процесса, единственным кандидатом на пост председателя партии осталась нынешний лидер СДПЛ Вилия Блинкявичюте.

В. Блинкявичюте возглавляет партию с 2021 года. Она была избрана на двухлетний срок.