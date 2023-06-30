Лидер соцдемов: никто не должен присваивать себе заслуги по поводу немецкой бригады

По словам политика, самое главное – это достигнутый результат. Поэтому, продолжила она, Литва должна как можно скорее построить необходимую инфраструктуру для сил союзников.

"Отлично, что идет подготовка к размещению немецкой бригады в Литве. Желаю как можно скорее построить необходимую инфраструктуру, чтобы не опозориться. И здесь я ставлю точку. Здесь никто не должен присваивать себе заслуги", – заявила в пятницу В. Блинкявичюте в интервью радиостанции Žinių radijas.