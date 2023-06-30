30 июня 2023 г. 09:47

Лидер соцдемов: никто не должен присваивать себе заслуги по поводу немецкой бригады

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

После того, как Германия подтвердила свое намерение разместить в Литве военную бригаду на постоянной основе, председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте заявила, что политики и учреждения страны не должны присваивать себе заслуги в том, кто внес наибольший вклад для достижения этой цели.

По словам политика, самое главное – это достигнутый результат. Поэтому, продолжила она, Литва должна как можно скорее построить необходимую инфраструктуру для сил союзников.

"Отлично, что идет подготовка к размещению немецкой бригады в Литве. Желаю как можно скорее построить необходимую инфраструктуру, чтобы не опозориться. И здесь я ставлю точку. Здесь никто не должен присваивать себе заслуги", – заявила в пятницу В. Блинкявичюте в интервью радиостанции Žinių radijas.

"Главное, чтобы был результат — как можно быстрее. Подготовленная для немецкой бригады инфраструктура, и чтобы она действительно была", — сказала она и поблагодарила правительство Германии за понимание того, что укрепление восточного фланга НАТО необходимо и неизбежно.

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