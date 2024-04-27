Лидер соцдемов: консерваторы провели такую реформу образования, что сейчас она нуждается в социальной помощи

"Систему образования так реформировали, что сейчас самому Министерству науки, образования и спорта нужна социальная помощь. (...) Никто не спешит, всем хорошо. Министерством, наверное, до конца срока полномочий будет управлять глава Соцмина", – сказала в субботу Блинкявичюте.
"В демократическом мире эксперименты над людьми запрещены. Однако, к сожалению, это не распространяется на Министерство образования, которое проводит эксперименты над молодыми людьми. Учениками. Постоянно с новыми идеями, новыми неопробованными способами. Это хаос, причина которого - некомпетентность", – заметила политик.
По мнению Блинкявичюте, консерваторы с разными предложениями, например, замена дорожных знаков советского дизайна, "не понимают реальности, приоритетов".
"Мы постараемся навестить как можно больше людей, где бы они не жили. Премьер-министр не путает встречи с жителями с "колядованием"? Видишь ли, о ней все знают. А мы общались и общаемся с жителями. Не будем бегать и прятаться от них, как консерваторы", – сказала глава соцдемов.
"Консерваторы ошибаются, думая, что люди не понимают, что происходит. А в Литве происходят странные вещи. Выяснилось, что больше всего движению в Литве мешают знаки советского образца. Поставим новые, истратим десятки миллионов, и число ДТП сократится, все увидят переход и изменятся? Мне кажется, что консерваторы уже не понимают реальности, приоритеты", – подчеркнула она.
По ее словам, на фоне происходящего, второй тур президентских выборов может и не понадобиться.
"Давайте призывать людей в городах и городках, в деревнях идти на выборы: приходите 12 мая и голосуйте. Мы можем выбрать президента в первом туре. Если консерваторы в парламенте и правительстве постараются, это случится", – заметила она.
"Рост цен ощутили все европейцы, но литовцы больше всего. Наши люди заплатили самую высокую цену. В 2022 г. в Литве была зафиксирована рекордная инфляция - цены выросли на 23%. За год цены на товары и услуги выросли почти на четверть", – акцентировала Блинкявичюте.
"И прибавьте к этому ползающую приватизацию государственных услуг, за все надо доплатить. Если деньги есть, если карман глубокий, то можешь перепрыгнуть через очередь в больнице, если можешь ходить в хороший детсад или школу, получать отличные социальные гарантии", – сказала она.
По словам Блинкявичюте, в Литве есть над чем работать в сфере социальной справедливости.
"Согласно статистике, на 40% жителей Литвы приходятся 2/3 всех доходов. Еще 40% людей с меньшими доходами получают лишь 18%", – заметила политик.
"Мало того, люди с большими доходами платят небольшие налоги. Треть жителей живет хорошо, а 2/3 - очень тяжело. 1/5 жителей Литвы находится на грани нищеты", – напомнила Блинкявичюте.