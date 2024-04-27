Лидер соцдемов: консерваторы провели такую реформу образования, что сейчас она нуждается в социальной помощи

"Мы постараемся навестить как можно больше людей, где бы они не жили. Премьер-министр не путает встречи с жителями с "колядованием"? Видишь ли, о ней все знают. А мы общались и общаемся с жителями. Не будем бегать и прятаться от них, как консерваторы", – сказала глава соцдемов.

"В демократическом мире эксперименты над людьми запрещены. Однако, к сожалению, это не распространяется на Министерство образования, которое проводит эксперименты над молодыми людьми. Учениками. Постоянно с новыми идеями, новыми неопробованными способами. Это хаос, причина которого - некомпетентность", – заметила политик.

"Систему образования так реформировали, что сейчас самому Министерству науки, образования и спорта нужна социальная помощь. (...) Никто не спешит, всем хорошо. Министерством, наверное, до конца срока полномочий будет управлять глава Соцмина ", – сказала в субботу Блинкявичюте.

"Консерваторы ошибаются, думая, что люди не понимают, что происходит. А в Литве происходят странные вещи. Выяснилось, что больше всего движению в Литве мешают знаки советского образца. Поставим новые, истратим десятки миллионов, и число ДТП сократится, все увидят переход и изменятся? Мне кажется, что консерваторы уже не понимают реальности, приоритеты", – подчеркнула она.

По ее словам, на фоне происходящего, второй тур президентских выборов может и не понадобиться.

"Давайте призывать людей в городах и городках, в деревнях идти на выборы: приходите 12 мая и голосуйте. Мы можем выбрать президента в первом туре. Если консерваторы в парламенте и правительстве постараются, это случится", – заметила она.