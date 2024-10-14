2024.10.14 10:22

Лидер партии "Заря Немана" не будет извиняться за свои антисемитские высказывания: я говорил не о еврейском народе

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Несмотря на призывы некоторых политиков, лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис не намерен извиниться за свои антисемитские высказывания в публичном поле. Политик, удовлетворенный своим успехом на выборах, говорит, что они были адресованы не еврейскому народу, а премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

„Мне странно, что вы все так реагируете на этот глупый стишок. Но если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю“, – сказал Р. Жемайтайтис на пресс-конференции в понедельник.

„Я говорил не о еврейском народе и не еврейский народ надо ссорить с литовским народом. Я говорил о КГБ, НКВД и Биньямине Нетаньяху. Перед этими людьми точно не буду (извиняться – ELTA)“, – подчеркнул политик.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.

На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.

Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия (Главизбирком).

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)

По предварительным данным Главизбиркома, избирательный барьер преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).

В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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