Лидер партии "Заря Немана" не будет извиняться за свои антисемитские высказывания: я говорил не о еврейском народе

„Мне странно, что вы все так реагируете на этот глупый стишок. Но если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю“, – сказал Р. Жемайтайтис на пресс-конференции в понедельник.
„Я говорил не о еврейском народе и не еврейский народ надо ссорить с литовским народом. Я говорил о КГБ, НКВД и Биньямине Нетаньяху. Перед этими людьми точно не буду (извиняться – ELTA)“, – подчеркнул политик.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия (Главизбирком).
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)
По предварительным данным Главизбиркома, избирательный барьер преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.