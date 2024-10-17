Лидер Партии свободы: после провальных выборов возросло число желающих вступить в партию

„Количество вступающих в партию возросло, следовательно, в рядах прогрессивно мыслящей Литвы есть убеждение, что Партия свободы нужна“, – заявила в четверг А. Армонайте в эфире радиостанции Žinių radijas.

„Когда кто-то спросил, убегаете ли уже, то всё наоборот – сейчас люди вступают в партию“, – подчеркнула она.

Правда, на вопрос, сколько новых членов присоединилось к её партии после воскресных выборов, председатель упомянутой политической силы не смогла дать конкретного ответа.