2024.10.17 09:35

Лидер Партии свободы: после провальных выборов возросло число желающих вступить в партию

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По утверждению лидера Партии свободы Аушрине Армонайте, несмотря на то что в первом туре выборов в Сейм её партии не удалось получить ни одного мандата, тем не менее число желающих вступить в ряды этой партии – возросло.

„Количество вступающих в партию возросло, следовательно, в рядах прогрессивно мыслящей Литвы есть убеждение, что Партия свободы нужна“, – заявила в четверг А. Армонайте в эфире радиостанции Žinių radijas.

„Когда кто-то спросил, убегаете ли уже, то всё наоборот – сейчас люди вступают в партию“, – подчеркнула она.

Правда, на вопрос, сколько новых членов присоединилось к её партии после воскресных выборов, председатель упомянутой политической силы не смогла дать конкретного ответа.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм. Партия свободы не преодолела 5-процентный барьер и проиграла выборы в многомандатном округе. Правда, у трех представителей этой партии еще есть шанс пройти в Сейм после победы над конкурентами в одномандатных округах: Аушрине Армонайте – в округе Литовцев мира, Моргана Даниэле – в Жирмунайском и Т. В. Раскявичюс – Науямесчё-Вилкпедском.

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