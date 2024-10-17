Лидер Партии свободы: после провальных выборов возросло число желающих вступить в партию

„Количество вступающих в партию возросло, следовательно, в рядах прогрессивно мыслящей Литвы есть убеждение, что Партия свободы нужна“, – заявила в четверг А. Армонайте в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Когда кто-то спросил, убегаете ли уже, то всё наоборот – сейчас люди вступают в партию“, – подчеркнула она.
Правда, на вопрос, сколько новых членов присоединилось к её партии после воскресных выборов, председатель упомянутой политической силы не смогла дать конкретного ответа.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм. Партия свободы не преодолела 5-процентный барьер и проиграла выборы в многомандатном округе. Правда, у трех представителей этой партии еще есть шанс пройти в Сейм после победы над конкурентами в одномандатных округах: Аушрине Армонайте – в округе Литовцев мира, Моргана Даниэле – в Жирмунайском и Т. В. Раскявичюс – Науямесчё-Вилкпедском.