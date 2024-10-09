Лидер "Мирной коалиции" о следующем Сейме: возможно, будет немного хуже, социал-демократы – коварная гвардия

„Возможно, будет немного хуже. Если приходят левые, их идеология такова: „кто не работает – тот ест, кто работает – тот должен больше облагаться налогами“. Поэтому это коварная гвардия, она опаснее нынешней власти“, – заявил В. Успасских агентству Elta после голосования.

„Они (социал-демократы – ELTA) – коварные люди. Консерваторы тебе в лоб скажут, как будут делать. А эти – улыбаются в лицо, но делают все по-другому. Поэтому это более коварная партия, коварные люди. Они пытаются привлечь пенсионеров, но пенсионеры уже несколько раз просчитались насчет социал-демократов“, – подчеркнул политик.