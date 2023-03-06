Лидер либералов: не рассчитывали, что один срок полномочий позволит вернуться с таким успехом

"Я оцениваю результат хорошо, как успешный. Перед выборами мы планировали, делали прогнозы, хотели удержать свои позиции, если говорить о мэрах, по возможности хотели немного улучшить позиции. Так и вышло. По числу мэров, избранных во время первого тура, мы удвоили результат – если в 2019 г. в первом туре победили два, то сейчас - 4 мэра. Могу оценить это как позитивный результат", – сказала она в понедельник утром.

"В Клайпеде мы удержали позиции. В Вильнюсе, по сравнению с 2019 г. число голосов за нас утроилось, немного не хватило голосов до своей фракции в горсовете. Но мне этот результат показывает, что тенденция - позитивная, я и подумать не могла, что один срок позволит вернуться с таким успехом, потому что это большая, последовательная работа. Но я вижу хорошие сигналы, и в Каунасе тоже, пусть незначительно, но поддержка либералов выросла. Это долгая работа, но думаю, мы понемногу вернем позиции", – обобщила она ситуацию в крупных городах.

"А что касается поддержки в регионах, я думаю, как Таураге, так и Йонишкис известны по всей Литве своими прогрессивными решениями в разных сферах, и я сказала бы, иногда становятся примерами и для столицы", – прибавила лидер либералов.

Она сказала, что в ближайшее время партия обсудит и сообщит, кого поддержит во втором туре выборов в Вильнюсе. Однако Чмилите-Нильсен заметила, что Движение либералов вряд ли поддержит лидера "Свободы и справедливости" Арураса Зуокаса.

"Я думаю, хотя мы еще в партии этот вопрос не обсуждали, но Артураса Зуокаса не должны поддерживать. Вопрос поддержки будет решен", – сказала она.

По ее словам, можно было прогнозировать падение популярности Партии свободы в Вильнюсе.

"Это можно было прогнозировать, что именно в Вильнюсе поддержка уменьшится. По сравнению с комитетом Шимашюса, поддержка уменьшилась вдвое, если брать 2019 г. Видно, эффект новизны меркнет, а в остальной части Литвы Партии свободы не удалось создать ничего нового", – заметила Чмилите-Нильсен.

По предварительным данным ГИК, Движение либералов в многомандатных округах получило 7% голосов.