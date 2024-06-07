Лидер "крестьян" об изменениях в правительстве: этому правящему большинству некем заменить министров

„Ничего не станет лучше. Этому правящему большинству некем заменить министров“, - в пятницу сказал Р. Карбаускис.

По словам политика, ситуация в министерстве образования, науки и спорта также показывает, что у премьер-министра Ингриды Шимоните нет подходящих кандидатов на министерские посты.

„Потому что мы видим ситуацию с министром образования, науки и спорта, что кандидатура не выдвигается уже который месяц. И пока фамилия никак не упоминается. Президент просит, премьер просто игнорирует эту просьбу и говорит, что она будет решена в общем контексте“, - подчеркнул Р. Карбаускис.