2024.06.07 14:59

Лидер "крестьян" об изменениях в правительстве: этому правящему большинству некем заменить министров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Рамунас Карбаускис
Рамунас Карбаускис
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис уверяет, что замена некоторых министров, о которых говорит президент, не улучшит ситуацию в правительстве. По мнению политика, главная проблема в том, что нынешнее правящее большинство не может предложить подходящие кандидатуры в министры.

„Ничего не станет лучше. Этому правящему большинству некем заменить министров“, - в пятницу сказал Р. Карбаускис.

По словам политика, ситуация в министерстве образования, науки и спорта также показывает, что у премьер-министра Ингриды Шимоните нет подходящих кандидатов на министерские посты.

„Потому что мы видим ситуацию с министром образования, науки и спорта, что кандидатура не выдвигается уже который месяц. И пока фамилия никак не упоминается. Президент просит, премьер просто игнорирует эту просьбу и говорит, что она будет решена в общем контексте“, - подчеркнул Р. Карбаускис.

„Ей некем заменить министров, у них (правящих) очень слабые министры, им просто некем их заменить“, - добавил он.

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