Лидер "крестьян" не исключает, что Савицкас примет участие и в выборах в парламент по списку партии

"Не могу ответить, поскольку Игнас Вегеле не раз заявлял, что другие решения он будет принимать после окончания президентской избирательной кампании. Сегодня мы не можем об этом говорить", – сказал Карбаускис в пятницу.
"Как все сложится в будущем? Прежде всего, мы сделаем все, чтобы он стал президентом, а что будет, если он не станет – придется спросить его самого после выборов", – сказал он.
Как сообщалось ранее, совет ЛСКЗ принял решение отказаться от участия в президентских выборах – партия поддержит Вегеле и откажется от кандидатуры Аурелиюса Вериги. Последний стал лидером списка в ЕП, а под шестым номером выдвинута кандидатура Савицкаса.
Карбаускис отмечает, что работающий в настоящее время в Молетском горсовете Савицкас не является членом ЛСКЗ. Однако лидер "крестьян" не исключает, что спортсмен в будущем будет баллотироваться в Сейм вместе с ЛСКЗ.
"Он сказал то, о чем я знал: ему очень хочется, чтобы мы преуспели на выборах. Это сотрудничество с Жидрунасом Савицкасом, вероятно, будет долгосрочным. Надеюсь, что, если он не станет депутатом Европарламента, то вместе с нами в команде будет участвовать в выборах в Сейм", – размышлял Карбаускис.
Напомним, что на пятничном заседании ЛСКЗ (было принято решение отказаться от участия в президентских выборах и отозвать кандидатуру депутата, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги. По решению совета, на выборах главы государства "аграрии" поддержат кандидатуру адвоката Игнаса Вегеле.
Последние решения были приняты в пятницу днем на заседании совета ЛСКЗ, состоявшемся в Бабтай.
После снятия своей кандидатуры Верига стал лидером списка ЛСКЗ в Европарламент (ЕП).
О возможной поддержке ЛСКЗ Вегеле заговорили в публичном пространстве после того, как на этой неделе кандидаты в президенты поделились фотографиями и комментариями с их совместной встречи.
Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая этого года.