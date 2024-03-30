Лидер "крестьян" не исключает, что Савицкас примет участие и в выборах в парламент по списку партии

"Не могу ответить, поскольку Игнас Вегеле не раз заявлял, что другие решения он будет принимать после окончания президентской избирательной кампании. Сегодня мы не можем об этом говорить", – сказал Карбаускис в пятницу.

"Как все сложится в будущем? Прежде всего, мы сделаем все, чтобы он стал президентом, а что будет, если он не станет – придется спросить его самого после выборов", – сказал он.

Как сообщалось ранее, совет ЛСКЗ принял решение отказаться от участия в президентских выборах – партия поддержит Вегеле и откажется от кандидатуры Аурелиюса Вериги. Последний стал лидером списка в ЕП, а под шестым номером выдвинута кандидатура Савицкаса.

Карбаускис отмечает, что работающий в настоящее время в Молетском горсовете Савицкас не является членом ЛСКЗ. Однако лидер "крестьян" не исключает, что спортсмен в будущем будет баллотироваться в Сейм вместе с ЛСКЗ.