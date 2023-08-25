Лидер крестьян и зеленых: почти все министры правительства заслуживают вотум недоверия

"Этим летом сомнения и разочарования только усилились. Я вижу, что ситуация с министром обороны... По отношению почти к каждому министру ситуация может быть рассмотрена как заслуживающая вотума недоверия", - заявил Р. Карбаускис Žinių radijas.
Однако, добавил он, будут ли предприняты обещанные данные процедуры кому-либо из министров, станет ясно только после начала осенней сессии Сейма.
"В этом случае фракции должны договориться, потому что нет смысла самостоятельно инициировать, чтобы продемонстрировать свою деятельность", - сказал политик.
"Вотумы недоверия требуют голосов и необходимы совместные действия оппозиции. Неважно, чем это закончится, но не было бы хорошо, если бы одна фракция делала что-то, если другие это не одобряют", - пояснил Р. Карбаускис.
За время этого срока полномочий Сейма оппозиция 5 раз инициировала процедуру вотума недоверия. Дважды министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу, а также вотум организовывался министрам здравоохранения, энергетики и иностранных дел. Все министры сохранили свои посты.