Лидер крестьян и зеленых: почти все министры правительства заслуживают вотум недоверия

"Этим летом сомнения и разочарования только усилились. Я вижу, что ситуация с министром обороны... По отношению почти к каждому министру ситуация может быть рассмотрена как заслуживающая вотума недоверия", - заявил Р. Карбаускис Žinių radijas.

Однако, добавил он, будут ли предприняты обещанные данные процедуры кому-либо из министров, станет ясно только после начала осенней сессии Сейма.

"В этом случае фракции должны договориться, потому что нет смысла самостоятельно инициировать, чтобы продемонстрировать свою деятельность", - сказал политик.

"Вотумы недоверия требуют голосов и необходимы совместные действия оппозиции. Неважно, чем это закончится, но не было бы хорошо, если бы одна фракция делала что-то, если другие это не одобряют", - пояснил Р. Карбаускис.