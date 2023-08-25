25 августа 2023 г. 11:21

Лидер крестьян и зеленых: почти все министры правительства заслуживают вотум недоверия

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис не исключает, что, когда через несколько недель начнется новый политический сезон, оппозиция продолжит традицию вотума недоверия министров. По словам политика, этой процедуры заслуживают почти все министры правительства во главе с Ингридой Шимоните.

"Этим летом сомнения и разочарования только усилились. Я вижу, что ситуация с министром обороны... По отношению почти к каждому министру ситуация может быть рассмотрена как заслуживающая вотума недоверия", - заявил Р. Карбаускис Žinių radijas.

Однако, добавил он, будут ли предприняты обещанные данные процедуры кому-либо из министров, станет ясно только после начала осенней сессии Сейма.

"В этом случае фракции должны договориться, потому что нет смысла самостоятельно инициировать, чтобы продемонстрировать свою деятельность", - сказал политик.

"Вотумы недоверия требуют голосов и необходимы совместные действия оппозиции. Неважно, чем это закончится, но не было бы хорошо, если бы одна фракция делала что-то, если другие это не одобряют", - пояснил Р. Карбаускис.

За время этого срока полномочий Сейма оппозиция 5 раз инициировала процедуру вотума недоверия. Дважды министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу, а также вотум организовывался министрам здравоохранения, энергетики и иностранных дел. Все министры сохранили свои посты.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии