Лицам, работающим с секретной информацией, могут запретить выезд не только в Беларусь и Россию

"Список – я не думаю, что он будет установлен в соответствии с направлением внешней политики, что вроде бы должно означать, что он может меняться. Он будет основан на реальной враждебной деятельности стран в отношении Литвы и ее жителей. Если есть страны, которые проводят враждебные действия против нас – вербуют наших граждан, проводят в жизнь разные инициативы, чтобы нанести ущерб нашей национальной безопасности – они должны оказаться в этом списке", – сказал 3 октября в интервью на Žinių radijаs Бутрис.

"Будут ли это только Россия и Беларусь, которые занимаются такой враждебной деятельностью? Я только напомню, что в 2019 г. в первый раз ДГБ в своем отчете упомянул Китай не как враждебное государство, а как государство, службы которого веруют наших граждан и ведет себя враждебно. Я думаю, в основе этого списка будет оценка контрразведки", – указал он.