Предлагается снизить возраст потребления алкоголя в зависимости от крепости напитков, с 18 лет разрешить употребление алкогольных напитков крепостью до 15%, а более крепкие – с 20 лет, говорится в сообщении фракции Движения либералов.
Один из инициаторов проекта, член фракции Андрюс Багдонас отметил, что часть действующих сейчас запретов на потребление алкоголя являются избыточными и нелогичными.
"Мы должны отозвать нелогичные запреты, которые ограничивают права наших граждан и бизнеса. Избыточные запреты повышают теневую торговлю алкоголем и не способствуют тому, чтобы люди с зависимостью получали надлежащую помощь", – отметил А. Багдонас в пресс-релизе.
Либералы предлагают унифицировать время продажи алкоголя во все дни недели – с 10 до 22 часов, также предлагает отменить, по их мнению, избыточные ограничения на рекламу.
Закон о контроле над алкоголем несколько лет назад сильно ужесточили находившиеся у власти "аграрии" – возраст, с которого можно употреблять алкоголь был повышен до 20 лет, время его продажи было сокращено с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – с 10 до 15 часов, была запрещена любая реклама алкоголя.
Опрос, проведенный компанией Vilmorus в мае по заказу BNS, свидетельствует, что 46,5% респондентов не одобряют или скорее не одобряют ограничения на торговлю и рекламу алкоголя, между тем, их склонны одобрять 41,5% опрошенных.
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