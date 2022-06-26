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Политики Движения либералов обратились к президенту Гитанасу Науседе по вопросу транзита через Калининград.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

В заявлении, опубликованном в воскресенье, Движение либералов заявляет, что оно придерживается позиции, согласно которой ситуация с калининградским транзитом слишком сложна и опасна для национальных интересов Литвы, чтобы пассивно ждать разъяснений по новому санкционному постановлению Европейской комиссии (ЕК).

Поэтому представители Движения либералов предлагают президенту до понедельника в Координационном совете по внешней политике встретиться с правящей коалицией в расширенном составе и обсудить пути выхода из кризиса.

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Как уже сообщалось, в ночь на 18 июня Литовские железные дороги приостановили транзит подсанкционных российских товаров в Калининград, в том числе: строительных материалов, лесоматериалов, металла и многих других товаров. Этот запрет литовских властей на ввоз подсанкционных товаров в Калининград основан на санкциях ЕС, введенных весной, так что это не новость для представителей России.

В то время Россия считает приостановку транзита в Калининград незаконной и беспрецедентной.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Литва не вводила никаких односторонних национальных ограничений и только следует санкциям ЕС, поэтому обвинения со стороны России - пропаганда. Однако Брюссель пересмотрит юридические аспекты этого решения.

Петицию подписали Виктория Чмилите-Нильсен, председатель Движения либералов, Эугениюс Гентвилас, член Движения либералов и другие.

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