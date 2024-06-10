Либерал Ауштрявичюс опасается волны популизма: итоги выборов – сигнал литовскому избирателю

„На мой взгляд, это сигнал литовскому избирателю – задуматься, очнуться – если тенденция сохранится, этой осенью у нас может сложиться не самая лучшая ситуация“, – сказал политик.

„Эти выборы изменили и Литву, и Европу. Не стоит думать, что эти перемены окончательны. Литва немного опоздала на так называемый популистский поезд. К сожалению, (...) некоторые пытаются догнать те процессы, которые в некоторых соседних государствах начались немногим ранее. Доказательством тому является голосование за популистские силы, которые красиво говорят, много обещают, но, думаю, не имеют ни возможностей, ни понятия, как эти обещания выполнить“, – заявил журналистам на пресс-конференции П. Ауштрявичюс.

Между тем, председатель партии Виктория Чмилите-Нильсен отмечает, что партия добилась своей цели на завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент.

„Целью Движения либералов на этих выборах в Европарламент было получить один мандат, такую ​​цель я огласила еще до выборов. Мы говорили, что такой результат расценим как хороший, и он был достигнут“, – подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

„Что еще нас радует, так это то, что Европарламент сохранил проевропейскую линию, радикальные силы не увеличили свои ряды настолько, насколько могли бы. В принципе, мы считаем результат хорошим как в Литве, так и в Европе в целом“, – сказала политик, занимающая пост спикера Сейма.