Леонид Волков: Путин готовится к фальсификации выборов в сентябре

Глава штаба А. Навального Леонид Волков сказал это после состоявшейся в воскресенье вечером по инициативе Литвы в Брюселе встречи с группой министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Все, что происходит в России, следует оценивать в контексте предстоящих выборов в Думу. Мы находимся в середине политического сезона и почти все соратники А. Навального высланы или под домашним арестом", - сказал Л. Волков BNS по телефону после встречи с европейскими министрами.

"Это не только личная история А. Навального, это связано с тем, что В. Путин готовится к большой фальсификации выборов в сентябре", - сказал Л. Волков.

Он отметил, что с министрами ЕС обсуждались "целевые санкции для ближайших союзников В. Путина и людей, которые виновны в серьезных нарушениях прав человека, а не санкции для российской экономики, которые могла бы использовать пропаганда".

На встречу с Л. Волковым и другим помощником А. Навального, главой Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым в воскресенье вечером прибыли восемь министров ИД ЕС, большинство других стран были представлены послами, также участвовал представитель Еврокомиссии (ЕК).

Министры ИД ЕС в понедельник должны объявить о политическом соглашении о санкциях для российских должностных лиц из-за действий против А. Навального.