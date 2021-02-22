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Близкий соратник осужденного критика Кремля Алексея Навального призвал Евросоюз (ЕС) ввести санкции для ближайшего окружения российского президента Владимира Путина и предупредил, что Кремль готовится к фальсификации предстоящих в сентябре парламентских выборов.
Леонид Волков: Путин готовится к фальсификации выборов в сентябре
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Глава штаба А. Навального Леонид Волков сказал это после состоявшейся в воскресенье вечером по инициативе Литвы в Брюселе встречи с группой министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Все, что происходит в России, следует оценивать в контексте предстоящих выборов в Думу. Мы находимся в середине политического сезона и почти все соратники А. Навального высланы или под домашним арестом", - сказал Л. Волков BNS по телефону после встречи с европейскими министрами.

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"Это не только личная история А. Навального, это связано с тем, что В. Путин готовится к большой фальсификации выборов в сентябре", - сказал Л. Волков.

Он отметил, что с министрами ЕС обсуждались "целевые санкции для ближайших союзников В. Путина и людей, которые виновны в серьезных нарушениях прав человека, а не санкции для российской экономики, которые могла бы использовать пропаганда".

На встречу с Л. Волковым и другим помощником А. Навального, главой Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым в воскресенье вечером прибыли восемь министров ИД ЕС, большинство других стран были представлены послами, также участвовал представитель Еврокомиссии (ЕК).

Министры ИД ЕС в понедельник должны объявить о политическом соглашении о санкциях для российских должностных лиц из-за действий против А. Навального.

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