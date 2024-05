Легкая добыча для Путина. Джон Болтон о том, чем для Балтии опасно возможное переизбрание Дональда Трампа

Кто такой Джон Болтон

Джон Болтон - американский дипломат, республиканец, выпускник Йельского университета. В американских политических кругах обладает неоднозначной репутацией, считается “ястребом” - сторонником агрессивного противостояния диктаторским режимам. Уклонился от службы во Вьетнаме.









Был помощником Генпрокурора США в администрации Рейгана, был вовлечен в скандал “Иран-Контрас” (поставки оружия Ирану со стороны США во время Ирано-Иракской войны). Заместитель госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего 2001-2003 годы. Считается одним из архитекторов вторжения в Ирак, основанного на ложных утверждениях о наличии у Ирака ядерного оружия. В 2005-2006 - посол США в ООН.









Советник Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах. Покинул администрацию из-за разногласий с политикой Трампа. В 2020 году опубликовал книгу воспоминаний

(The Room Where It Happened), в которой разоблачил внешнюю и внутреннюю политику Трампа, как несостоятельную. Администрация Трампа пыталась через суд воспрепятствовать публикации книги, но не смогла.