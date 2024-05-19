Легкая добыча для Путина. Джон Болтон о том, чем для Балтии опасно возможное переизбрание Дональда Трампа

- Он будет вести себя так же, как в первый срок. Это очень тревожно, как мне кажется, с точки зрения целей национальной безопасности США, а также наших друзей и союзников. Я думаю, очень вероятно, что он попытается вывести Соединенные Штаты из НАТО. Его советники в последние недели говорили разным людям, в том числе теневому министру иностранных дел Великобритании, что этого на самом деле не произойдет. Но я был с ним на саммите НАТО в 2018 году в Брюсселе, когда он был в полуметре от фактического выхода.

- Каким будет Дональд Трамп в случае, если он займет президентское кресло во второй раз?

Каким президентом может стать Трамп, если снова выиграет выборы? Угрожает ли это безопасности стран Балтии? Сможет ли Трамп противостоять Путину - которого он когда-то называл другом? Какой вообще должна быть политика стран запада по отношению к диктатурам? Об этом и многом другом издателю Delfi Хансу Луйку рассказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон .

И я, и многие другие в Америке проводим много времени, призывая наших друзей в Европе тратить больше средств на оборону. Мы делаем это потому, что считаем, что это сделает НАТО сильнее. Трамп же делает это потому, что считает, что это клин, который он может использовать, чтобы вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Люди говорят: "Ну, он просто угрожает, чтобы заставить Германию и других... Канаду, например, у которых расходы на оборону составляют около полутора процентов от ВВП , поднять их до 2%. И когда они достигнут 2%, все будет хорошо”. Я просто хочу сообщить всем, что, по моему мнению, расходы на оборону США должны вырасти с трех с половиной процентов, которые мы тратим, до уровня времен Рейгана - от пяти до шести процентов. И угадайте, что это означает? Что нашим друзьям и НАТО придется пойти на три или четыре процента. Так что покой нам только снится.

Трамп не понимает природу союзнических отношений. Не понимает, что такой союз взаимной обороны, как НАТО, делает всех партнеров более защищенными, если каждый выполняет свои обязательства и делает то, что необходимо.

Никто не станет сбрасывать со счетов роль личных отношений во внешних делах. Но Путин, Си Цзиньпин и другие диктаторы по всему миру - жесткие люди, которые точно знают, в чем, по их мнению, заключаются их национальные интересы. И они смотрят на Дональда Трампа и видят кого-то, кто не понимает, в чем заключаются американские национальные интересы. Они думают, что он - легкая добыча. Ему легко льстить.

- Трамп в течение долгого времени приравнивал отношения между государствами к личным отношениям между главами государств. Так что если у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, то он считает, что у США хорошие отношения с Россией.

- Известно, что для Трампа очень важны личные отношения. Можно ли на личных отношениях с диктаторами строить внешнюю политику?

(The Room Where It Happened), в которой разоблачил внешнюю и внутреннюю политику Трампа, как несостоятельную. Администрация Трампа пыталась через суд воспрепятствовать публикации книги, но не смогла.

Был помощником Генпрокурора США в администрации Рейгана, был вовлечен в скандал “Иран-Контрас” (поставки оружия Ирану со стороны США во время Ирано-Иракской войны). Заместитель госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего 2001-2003 годы. Считается одним из архитекторов вторжения в Ирак, основанного на ложных утверждениях о наличии у Ирака ядерного оружия. В 2005-2006 - посол США в ООН.

Об этом можно долго спорить. Мы не узнаем, пока Трамп не вступит в должность. Но я вам гарантирую, что он не понимает природу обороны, отношений между альянсами и не желает учиться. И он думает, что у него прекрасные личные отношения с Владимиром Путиным .

- Трамп перед полетом в Финляндию спрашивал, находится ли Финляндия еще под властью России. Интересно, знает ли он, что страны Балтии – это не Балканы? Вы говорили, что Трамп вообще мало читал и не занимается самообразованием.

Я знаю Владимира Путина уже более 20 лет. Впервые я встретился с ним примерно через шесть недель после терактов 9/11 года в Москве, когда я сопровождал Дональда Рамсфелда на встречу с ним и с другими. Он хладнокровный человек, и он точно знает, чего хочет. И это то, что, как мне кажется, Трамп совсем не понимает.

- Да. Я не думаю, что Трамп вообще много понимает в истории России или в том, как мы пришли к нынешнему положению дел с Россией. Я думаю, поскольку он видит все через призму того, что выгодно Дональду Трампу, он считает, что может заключать сделки с такими людьми, как Путин. И я думаю, что Путин, Си Цзиньпин и другие видят Трампа насквозь. Они видят, что он подвержен лести. Они видят, что он не очень понимает, о чем говорит. Они не собираются показывать это в общении с ним, потому что не хотят выдавать свой секрет.

- В ваших мемуарах вы пишете, что на встрече в Хельсинки Путин играл с Трампом, как кошка с мышкой? Это действительно так? Выходит, Трамп ничего не понимал?

Он проводит много времени перед телевизором. Ему нравится видеть себя по телевизору. У Трампа есть одно из тех устройств, которые могут записывать эфир, ускорять и перематывать назад.

У него проблемы с получением информации. Подтверждение этому я вижу в том, что Трамп не пришел ни к чему новому за четыре года, прошедшие с его ухода из Белого дома.

Перед саммитом в Хельсинки в самолете мы пытались кратко рассказать ему основное по вопросу контроля за вооружениями и проблемам ядерного оружия. А он в это время смотрел чемпионат мира по футболу. Футбол интересовал его больше нашей позиции по вопросу ядерного оружия!

Да, он этого не делает. За время моего пребывания на посту советника по нацбезопасности наша команда всегда готовила брифинги для президента. Но я не думаю, что Трамп прочитал хоть один из них, если честно.

- Это показывает, каким великим переговорщиком он себя считает. Трамп хотел свести двух президентов, Зеленского и Путина, в одной комнате, и там помочь им разрешить все противоречия! Но Зеленский четко заявил, что не считает возможным встретиться с Путиным.

- Трамп пообещал закончить российско-украинскую войну в течение одного дня. Раньше он обещал Макрону решить вопросы с Ираном за 24 часов. Это он так мыслит как магнат недвижимости?

Это, очевидно, опасно, потому что он на самом деле не знает, что именно предлагает другая сторона. Я верю, что с годами его убежденность в том, что он сможет успешно справиться с любой ситуацией где угодно – как, например, в сфере торговли недвижимостью в Нью-Йорке – не изменилась. Но управлять недвижимостью – это не то же самое, что трудиться на посту президента Соединенных Штатов.

Его не волнуют факты. Он убежден, что все зависит от личных отношений. Он считает, что может переговорить с иностранным лидером, и его мастерство «лучшего в мире переговорщика» определит исход переговоров в первые секунды или минуты встречи. Поэтому Трамп считает, что ему не нужно ни к чему готовиться.

Всем очевидно, что за 24 часа разрешить этот конфликт невозможно. Если проблема не будет решена, это будет означать провал. Но мы все знаем, что Дональд Трамп считает, что он не может потерпеть неудачу, ведь он считает себя победителем, а не неудачником. Следовательно, ответственность за неудачу должен понести кто-то другой. Я боюсь, что Трамп укажет пальцем на Зеленского, а хороший друг Трампа Владимир Путин выйдет победителем из этой “24-часовой авантюры”.



Вот почему я считаю перспективу президентства Трампа очень опасной. Он просто не понимает сложности этих вопросов и того, сколь многое поставлено на карту в Украине или в странах Балтии. Для него это просто часть Европы рядом с Россией. Джон Болтон

- Как долго в течение дня работоспособен Дональд Трамп?

Не очень долго. Я думаю, важнее того, сколько часов он работает, понять то, что у него нет политической философии. Он не думает о политике так, как большинство западных лидеров.