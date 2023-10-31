Лебедько: борьба за увеличение срока действия литовского ВНЖ не проиграна

— Есть устойчивые, системные коммуникации с Сеймом Литвы. Наш ресурс — межфракционная депутатская группа «За демократическую Беларусь». И это работающий, эффективный ресурс. Напомню, что, когда было голосование по преодолению вето Гитанаса Науседы (президент Литвы ранее предлагал парламенту уравнять санкции для белорусов и россиян, Сейм в итоге утвердил документ без предложений главы государства. — Прим. ред.), мы получили 101 голос. Это огромная поддержка, получив которую мы хотели бы идти дальше, расширять правовые возможности для белорусов, которые находятся в Литве.

Литва — это не Беларусь, где избиратель вычеркнут из всякого политического избирательного процесса. Здесь борьба идет за каждый голос. Это объективный процесс, частью которого является и недавнее голосование в комитете по национальной безопасности. Но уверяю: это не последняя дискуссия и не окончательное голосование.

— Мы должны принять во внимание, что Литва накануне трех избирательных кампаний: в следующем году страну ожидают выборы в национальной парламент (Сейм), в Европейский парламент и президентские. Из этого следует, что ситуация будет меняться и мы будем свидетелями большого количества резонансных заявлений и действий.

— С чем может быть связано такое решение КНБО?

Пункт “поднять планку ВНЖ с одного до трех лет” кажется нам абсолютно правильным и рациональным: если человек уже прошел через сито проверок, то какой смысл делать это каждый год? В этом нет никакой необходимости. Плюс наше предложение снижает давление на миграционную службу Литвы.

Светлана Тихановская уже встречалась с президентом Науседой, с премьер-министром Ингридой Шимоните, с представителями парламентских фракций. Результатом этих коммуникаций и стала законодательная инициатива Министерства внутренних дел.

Что касается голосования. Мы понимаем, что комитет по национальной безопасности — это профильный комитет. Обычно голосование в главном комитете — сканер будущего голосования на пленарном заседании Сейма. Но есть и исключения, и я продолжаю думать, что у нас есть шанс убедить депутатов: предложение МВД — продуманное, рациональное и разумное.