Лавров: то, что происходит в Литве, не поддается разумному объяснению

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "международным оборзением" "русофобскую политику" стран Запада. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© Sipa / Scanpix

"Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением". Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются", - сказал он на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе, передает ТАСС.

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Лавров также прокомментировал решение литовских властей отозвать своего посла Эйтвидаса Баярунаса из РФ и принятие парламентом Латвии закона о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит снести монумент советским воинам в Риге.

"Мне трудно подозревать наших литовский коллег в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия. Они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза, - сказал он. - То, что они там творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается никакому разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств".

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