Лауринас Кащюнас отказался от участия в праймериз консерваторов

Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook перед заседанием Президиума консерваторов в среду вечером.

"Пятьдесят четыре отделения Союза Отечества-Христианских демократов выдвинули мою кандидатуру и пригласили принять участие в первичных выборах кандидата в президенты Республики. Хочу поблагодарить отделения партии и каждого члена за доверие. После того как премьер-министр Ингрида Шимонита выдвинула свою кандидатуру, я думаю, что СО-ХДЛ должна сплотиться вокруг главы правительства нашей партии и поддержать ее стремление стать главой государства", – написал Л. Кащюнас в социальной сети.

"Я продолжу работать в качестве председателя Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, а впереди еще много работы", – сказал он.