Лауринас Кащюнас отказался от участия в праймериз консерваторов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kaščiūnas
Laurynas Kaščiūnas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас принял решение не участвовать в выборах Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в качестве кандидата на пост президента.

Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook перед заседанием Президиума консерваторов в среду вечером.

"Пятьдесят четыре отделения Союза Отечества-Христианских демократов выдвинули мою кандидатуру и пригласили принять участие в первичных выборах кандидата в президенты Республики. Хочу поблагодарить отделения партии и каждого члена за доверие. После того как премьер-министр Ингрида Шимонита выдвинула свою кандидатуру, я думаю, что СО-ХДЛ должна сплотиться вокруг главы правительства нашей партии и поддержать ее стремление стать главой государства", – написал Л. Кащюнас в социальной сети.

"Я продолжу работать в качестве председателя Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, а впереди еще много работы", – сказал он.

В среду кандидаты, выдвинутые отделениями СО-ХДЛ, должны дать Президиуму партии ответ относительно своего участия в президентских выборах. На данный момент только премьер-министр Ингрида Шимоните согласилась участвовать во внутрипартийных выборах.

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