Латвия срочно отозвала пограничников из отпуска в связи с угрозой на границе

Решение было принято «в связи с резким усилением гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе», а также «активизацией участия белорусских властей в организации потока нелегальных иммигрантов».
По данным ведомства, за прошедшие сутки было совершено 96 попыток незаконного пересечения границы.
«В данный момент ежегодный отпуск сотрудников Государственной пограничной службы приостановлен, а сотрудники, находящиеся в отпуске, отозваны из него. Пограничная служба запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции Латвии», – говорится в сообщении.