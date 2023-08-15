15 августа 2023 г. 20:06

Латвия срочно отозвала пограничников из отпуска в связи с угрозой на границе

 
также запрошена помощь армии и полиции
bbcrussian.com
Latvijos ir Baltarusijos pasienis
Latvijos ir Baltarusijos pasienis
ФОТО: Scanpix / Reuters
Были отозваны пограничники из отпуска, чтобы усилить патрулирование границы с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба страны.

Решение было принято «в связи с резким усилением гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе», а также «активизацией участия белорусских властей в организации потока нелегальных иммигрантов».

По данным ведомства, за прошедшие сутки было совершено 96 попыток незаконного пересечения границы.

«В данный момент ежегодный отпуск сотрудников Государственной пограничной службы приостановлен, а сотрудники, находящиеся в отпуске, отозваны из него. Пограничная служба запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции Латвии», – говорится в сообщении.

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