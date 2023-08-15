Латвия срочно отозвала пограничников из отпуска в связи с угрозой на границе

Решение было принято «в связи с резким усилением гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе», а также «активизацией участия белорусских властей в организации потока нелегальных иммигрантов».

По данным ведомства, за прошедшие сутки было совершено 96 попыток незаконного пересечения границы.