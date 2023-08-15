Латвия может подключиться к перевалке украинского зерна

Он упомянул, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.

"До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", — заявил Плявниекс, пояснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.

В то же время Плявниекс заявил, что технологические возможности логистики и перевалки настолько развились и процесс перевалки может быть гораздо оперативнее. "Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", — заявил Плявниекс.

По словам председателя правления LDz, через Латвию за год можно будет перевезти примерно от 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна. Плявниекс также упомянул, что LDz может быть привлечена к транспортировке зерна из Украины уже этой осенью.