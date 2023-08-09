Латвийский депутат о недопустимости выдворения россиян: Европа нас просто затопчет

"23 сентября, когда были приняты эти изменения в законе, я еще не был депутатом. Я сейчас работаю с тем текстом закона, который получил "в наследство". Самое худшее, наверное, то, что не дали людям прожить эти пять лет без перерегистрации. Что поменяли условия, скажем так, на переправе. [...] Это самое неприятное. Я думаю что это совершенно неправильно. [...] Я абсолютно уверен, что к началу сентября у МВД будет свое предложение, и не просто предложение, а конкретное изменение в законе. Надо переубеждать какую-то часть Сейма, и я чувствую, что у нас это неплохо получается.