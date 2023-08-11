Латвийский бизнесмен призвал политиков "перестать стравливать народ"

„Нельзя старым людям, которые язык не знают, но жили в социализме в Латвии и любят эту страну, уезжай! — считает бизнесмен. — А если он любит Латвию, у него здесь дети, внуки. Когда всем так сложно, когда надо сплотить народ, когда был такой хоккей, когда был такой Праздник песни и танца, где вместе шли латыши, русские и ромы — зачем сегодня поднимать этот вопрос (про ВНЖ)? Хватит нам этих двух идиотов рядом (в Москве и Минске) — мы что, хотим тут то же самое?“

Бизнесмен призвал перестать стравливать народ. „Я не боюсь об этом говорить — мы должны это делать! У нас, если политик не достиг хорошей карьеры — он начинает получать дивиденды с того, что травит народ! Зачем?! Ты хочешь страну куда увести?! Нельзя это сегодня делать. И об этом надо говорить! Мы должны сделать страну богатой, чтобы каждый хотел здесь жить, хотел язык знать“.