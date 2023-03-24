"Я на самом деле не очень знаю, как его принять. Я нечасто нахожу, что сказать в таких ситуациях. Насколько это от меня зависело – я благодарю за это. Делал и делаю, во что верю – ради Украины. Я верю, что это наша общая победа, к которой мы стремимся", – сказал журналистам LRT в Киеве Ландсбергис.
"Однако, я думаю, это оценка общего результата, в первую очередь, дипломатической службы, которая каждый день и до войны работала, предоставляя помощь Украине, работала, помогая Украине.
Это также оценка всей страны, я могу, видимо, быть представителем страны, в которой не только политики поддерживают, не только одна правящая или оппозиционная партия сердцем с Украиной, но и вся страна – где каждый, кто поднимает флаг, каждый, кто жертвует евро на акцию "РАДЕЛАЕМ", приходящий на митинг или акцию поддержки - тот настоящий помощник. А я могу быть лишь скромным представителем страны", – сказал он.
Напомним, что в пятницу Ландсбергис в Киеве встретился с президентом Украины и другими лидерами этой страны.
Д этого Ландбергис ездил в Украину в ноябре прошлого года.
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