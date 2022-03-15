Ландсбергис встретился с Кулебой в Украине и призывает продолжать помощь: это только начало

"Не все государства хотят помогать пока. Нужно их призывать, нужно напоминать, что это только начало, это лишь первые километры марафона. Это нужно очень четко донести и до коллег в Брюсселе, я передал обещание это сделать", - сказал Ландсбергис BNS по телефону после визита.

Он встретился в Украине с министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой, другими украинскими политиками и должностными лицами.

Глава литовского дипломатического ведомства сказал, что обсудил способы поддержки переживающей российское вторжение Украины.

По его словам, странам ЕС следует продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Также, сказал министр, сообщество должно объявить новые санкции для России, введя эмбарго на импорт энергоресурсов из этой страны и отключив все банки от системы расчетов SWIFT.

"Мы не можем остановиться, едва начав бег. Россия еще не отграничена от финансовых ресурсов", - сказал Ландсбергис.

"Эти деньги идут назад в Россию на зарплаты военным, на патроны или взрывчатку, - добавил он. - Очевидно, что это не может продолжаться".

По словам министра, после того, как лидеры стран Евросоюза на минувшей неделе высказались за интеграцию Украины в сообщество, Еврокомиссия не должна откладывать в долгий ящик просьбу Киева о вступлении в ЕС.

"Политические заявления должны сопровождаться административными, практическими решениями Комиссии. Должна быть представлена дорожная карта о кандидатском статусе Украины, когда он будет предоставлен, в какой форме он будет предоставлен. Мы хотим это видеть", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что поднимет эти вопросы на предстоящем на следующей неделе встрече министров ИД ЕС.

После вторжения России в Украину ЕС уже заморозил активы российского Центробанка, ввел ограничения на торговлю, отключил часть российских и белорусских банков от системы расчетов SWIFT, включил несколько тысяч чиновников и олигархов обеих стран в "черные списки".

Литва является одним из наиболее активных сторонников предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.