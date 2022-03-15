Ландсбергис встретился с Кулебой в Украине и призывает продолжать помощь: это только начало

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После посещения Украины министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Евросоюз должен и в дальнейшем поддерживать Киев и оказывать давление на начавшую вторжение в страну Россию, так как этот процесс только начинается.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Ukrainoje susitiko su šalies ministru Dmytro Kuleba
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Ukrainoje susitiko su šalies ministru Dmytro Kuleba
© Asm. albumo nuotr.

"Не все государства хотят помогать пока. Нужно их призывать, нужно напоминать, что это только начало, это лишь первые километры марафона. Это нужно очень четко донести и до коллег в Брюсселе, я передал обещание это сделать", - сказал Ландсбергис BNS по телефону после визита.

Он встретился в Украине с министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой, другими украинскими политиками и должностными лицами.

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Глава МИД Литвы: международное сообщество не должно останавливаться с объявлением санкций России

Глава литовского дипломатического ведомства сказал, что обсудил способы поддержки переживающей российское вторжение Украины.

По его словам, странам ЕС следует продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Также, сказал министр, сообщество должно объявить новые санкции для России, введя эмбарго на импорт энергоресурсов из этой страны и отключив все банки от системы расчетов SWIFT.

"Мы не можем остановиться, едва начав бег. Россия еще не отграничена от финансовых ресурсов", - сказал Ландсбергис.

"Эти деньги идут назад в Россию на зарплаты военным, на патроны или взрывчатку, - добавил он. - Очевидно, что это не может продолжаться".

По словам министра, после того, как лидеры стран Евросоюза на минувшей неделе высказались за интеграцию Украины в сообщество, Еврокомиссия не должна откладывать в долгий ящик просьбу Киева о вступлении в ЕС.

"Политические заявления должны сопровождаться административными, практическими решениями Комиссии. Должна быть представлена дорожная карта о кандидатском статусе Украины, когда он будет предоставлен, в какой форме он будет предоставлен. Мы хотим это видеть", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что поднимет эти вопросы на предстоящем на следующей неделе встрече министров ИД ЕС.

После вторжения России в Украину ЕС уже заморозил активы российского Центробанка, ввел ограничения на торговлю, отключил часть российских и белорусских банков от системы расчетов SWIFT, включил несколько тысяч чиновников и олигархов обеих стран в "черные списки".

Литва является одним из наиболее активных сторонников предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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