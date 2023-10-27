Ландсбергис встретился с главой МИД Сингапура: желание России дестабилизировать ситуацию не ограничивается Европой

Ландсбергис заявил, что и ЕС, и страны Индо-Тихоокеанского региона объединяет общий интерес – обеспечение того, чтобы международный порядок, основанный на правилах, оставался устойчивым и способным противостоять геополитическим и экономическим потрясениям.
"В стратегии Литвы в Индо-Тихоокеанском регионе мы видим Сингапур как важного партнера-единомышленника в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и хотим более активного политического диалога, чтобы совместно укреплять основанный на правилах порядок", – сказал Ландсбергис.
"Мы живем в неспокойное время. Будь то жестокая война, которую Россия ведет против своего суверенного соседа Украины, или насилие на Ближнем Востоке, или растущая неопределенность в регионе, все признаки указывают на нашу общую заинтересованность в объединении вокруг системы правил, обеспечивающей безопасность и благополучие людей как в Европе, так и в Юго-Восточной Азии", – сказал министр.
Глава литовской дипломатии на встрече заявил, что, поскольку геополитическая реальность меняется, важно, чтобы политическое партнерство дополнялось экономическим сотрудничеством надежных партнеров в открытии новых рынков и поиске взаимных инвестиций. Поэтому, по его словам, Литва хочет привлечь больше сингапурских инвестиций в перспективные литовские отрасли – биотехнологии, Финтех, программное обеспечение и ИТ-услуги.
Министры в Сингапуре также обсудили поддержку Украины, рассмотрели последствия войны, вызванной Россией, для региона и мировой безопасности.
В 2023 году отмечается тридцатая годовщина установления дипломатических отношений между Литвой и Сингапуром.