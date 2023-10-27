Ландсбергис встретился с главой МИД Сингапура: желание России дестабилизировать ситуацию не ограничивается Европой

Ландсбергис заявил, что и ЕС, и страны Индо-Тихоокеанского региона объединяет общий интерес – обеспечение того, чтобы международный порядок, основанный на правилах, оставался устойчивым и способным противостоять геополитическим и экономическим потрясениям.

"В стратегии Литвы в Индо-Тихоокеанском регионе мы видим Сингапур как важного партнера-единомышленника в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и хотим более активного политического диалога, чтобы совместно укреплять основанный на правилах порядок", – сказал Ландсбергис.

"Мы живем в неспокойное время. Будь то жестокая война, которую Россия ведет против своего суверенного соседа Украины, или насилие на Ближнем Востоке, или растущая неопределенность в регионе, все признаки указывают на нашу общую заинтересованность в объединении вокруг системы правил, обеспечивающей безопасность и благополучие людей как в Европе, так и в Юго-Восточной Азии", – сказал министр.