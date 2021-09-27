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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье утвержден председателем Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД). Это его последний срок на этой должности.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Съезд правящей партии утвердил Г. Ландсбергиса в должности председателя на четыре года.

Голосования не было, так как никто не выразил такого желания.

В начале года планировалось организовать прямые и открытые выборы председателя партии, однако все кандидаты, кроме Г. Ландсбергиса, отозвали свои кандидатуры, поэтому было решено не проводить выборов.

Г. Ландсбергис признан де-факто избранным председателем партии еще на один срок.

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Сам политик заявил, что такое необычное утверждение его кандидатуры обусловили обстоятельства.

"Так сложились обстоятельства. Карантин на это повлиял, эпидемиологическая ситуация, выбор правительства. Скорее всего, было бы комфортнее, если бы было по-другому. Но есть решения, у людей была возможность высказать свое мнение, возражать, даже остановить сегодняшнее решение", - отметил он.

Г. Ландсбергис руководит СО-ЛХД с 2015 года. У партии в Сейме самая крупная фракция - 50 человек. В правительстве от партии - девять министров и премьер-министр.

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