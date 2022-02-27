Ландсбергис сказал, что настроение в мире в отношении Украины быстро меняется в хорошую сторону.
"Если раньше посылали мысли и молитвы, то сейчас "Стингеры" и Jawelin. Каждый день к помощи присоединяются новые страны", – заметил министр.
Что касается санкций, он заверил, что будут говорить об их расширении.
"Есть вероятность, что мы сделаем третий шаг в сторону ужесточения санкций в отношении России", – заметил Ландсбергис.
Шимоните подчеркнула, что "никаких инцидентов, кибератак и других беспокоящих моментов в Литве пока нет".
Она напомнила, что в субботу правительство закрыло литовское воздушное пространство для российских самолетов.
По словам Шимоните, по прежнему Украине оказывают всевозможную помощь.
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