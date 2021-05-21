"Приношу извинения, если мои слова обидели госпожу Д. Науседене. Такого желания у меня не было, я просто ответил на вопрос, заданный мне во время долгого интервью. Моя главная забота - люди, которые не согласны прививаться", - написал Г. Ландсбергис у себя в фейсбуке.
Президент Г. Науседа сказал, что министр ИД, лидер консерваторов Г. Ландсбергис, пошел "низким и неприличным путем", комментируя обстоятельства прививки супруги президента Дианы Науседене от COVID-19.
"Мне очень неприятно, что молодой политик Г. Ландсбергис пошел таким низким, неприличным путем и начинает обвинять людей, даже не понимая до конца ситуацию и даже не пытаясь ее понять", - сказал Г. Науседа журналистам.
Глава государства отметил, что его жена пока не делает прививку от COVID-19, потому что так ей рекомендовал семейный врач, однако конкретные причины президент не указал. Президент отметил, что как только семейный врач рекомендует, супруга сделает прививку, она доверяет всем вакцинам и готова привиться.
Глава МИД Г. Ландсбергис в пятницу сказал агентству новостей Elta, что "было бы досадно", если бы Д. Науседене не привилась от COVID-19 и не призвала последовать своему примеру лиц из групп риска.
"Я думаю, что она важный человек в государстве, с которым, возможно, отождествляют себя многие жители Литвы, и именно те, для которых потенциально может быть важна эта новость. И даже неясное сомнение или остановка могут подать странный сигнал... Я думаю, что это сомнение нужно развеять", - сказал Г. Ландсбергис.
Между тем премьер Ингрида Шимоните в пятницу отказалась комментировать журналистам и прививку первой леди, и "мнение Г. Ландсбергиса о жене президента".
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