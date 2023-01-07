Ландсбергис: свободный мир не понимает, что Россиян напала на всех

"Не хватает понимания. Должный ответ и будет осознанием того, что Россия напала на всех. А сейчас склонны считать, что она напала на своего соседа, на Украину, это как бы местный конфликт. Это не местный, это мировой. И будущее мира решается на поле сражений в этой войн. Это не война в Украине, как любят говорить. Как будто Украина - место, где кто-то воюет. Это глупость, так вводят себя в заблуждение, вводят в заблуждение всех, кто слышит такое. Это война против тех, кто объединился для создания общего, свободного, демократического мира", – сказал в интервью на LRT в пятницу Ландсбергис.

По его словам, нынешняя война Российской империи против свободного мира - не новость, это старая история, которая длится, наверное, с начала столетий, но особенно с момента создания СССР.

"Эта война продолжается с тех пор. Некоторые народы, которые были захвачены и порабощены, как Литва, пытались освободиться, а, может, и успешно освободились", – сказал профессор.

Он сказал, что Россия никогда не отказывалась от своих целей управлять как можно большим числом народов и земель.

"Итак, ничего нового тут нет. Если сейчас там какой-то руководитель объявил, что два дня не будет убивать людей, это значит, что на третий день убийства продолжатся. Об этом сказано заранее. Никакой радости нет. Если бы сказал, что "мы прекращаем стрельбу, убийства, бомбардировки", ну, это было бы что-то новое, может быть, какая-то надежда. Но об этом ничего не слышно", – заметил Ландсбергис, комментируя 36-часовое "рождественское перемирие" объявленное Путиным (уже известно, что никакого перемирия не было и на Рождество).

Перемирие должно было начаться 6 января в 11 ч. по Гринвичу.

Украина назвала этот шаг "лицемерием и пропагандой", уже в пятницу Киев сообщил, что в начале "перемирия" российские силы ударили по Краматорску. Позже информацию о стрельбе во время "перемирия" подтвердили и США.